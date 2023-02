Dl Carburanti, ok Camera.Obbligo cartelli prezzi, multe più leggere (Di martedì 21 febbraio 2023) Resta l'Obbligo per i distributori di Carburanti di esporre il prezzo medio regionale sulla reta non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma le multe per chi non lo rispetta sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Resta l'per i distributori didi esporre il prezzo medio regionale sulla reta non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma leper chi non lo rispetta sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CenturrinoLuigi : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @c_appendino in dichiarazione di voto finale sul Decreto sulla trasparenza dei prezzi de… - franklinmolica : RT @urziale: ?? Con il Governo Meloni: “Dl Carburanti, ok a fiducia dalla Camera, avanti con il provvedimento” ???? Alessandro Urzì- Camera… - thewatcherpost : La Camera ha approvato definitivamente il Dl #carburanti. Comprende anche sostegni per gli utenti del trasporto pub… - solomotori : La Camera approva il decreto carburanti, va al Senato - Daniela63097218 : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @c_appendino in dichiarazione di voto finale sul Decreto sulla trasparenza dei prezzi de… -