Djokovic sempre più nella storia: altro record raggiunto (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la vittoria del suo decimo Australian Open il tennista serbo sta cercando di recuperare dall’infortunio per essere al top per il prosieguo della stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 2023 è iniziato come meglio non sarebbe potuto per Novak Djokovic. Il campione serbo ha conquistato il suo decimo Australian Open, raggiungendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la vittoria del suo decimo Australian Open il tennista serbo sta cercando di recuperare dall’infortunio per essere al top per il prosieguo della stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 2023 è iniziato come meglio non sarebbe potuto per Novak. Il campione serbo ha conquistato il suo decimo Australian Open, raggiungendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AiraghiMaria : @paolobertolucci Come si fa non essere (quasi) sempre d’accordo con lei. È impossibile. (Il quasi e’ solo perché og… - GaddaAnto : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev è stato l'unico tennista in grado di fare partita pari con il miglior Djokovic di sempre, infliggendogli la sc… - Labellasospesa : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev è stato l'unico tennista in grado di fare partita pari con il miglior Djokovic di sempre, infliggendogli la sc… - BRUNOCALCHERA : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev è stato l'unico tennista in grado di fare partita pari con il miglior Djokovic di sempre, infliggendogli la sc… - Stefano_Te : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev è stato l'unico tennista in grado di fare partita pari con il miglior Djokovic di sempre, infliggendogli la sc… -