Discorso di Putin alla nazione | “La pace dell’Occidente è una crudele menzogna”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - putino : La sintesi del discorso di Putin sinora: odio, menzogne, falsità e mistificazioni su mistificazioni. - TgLa7 : #Putin: 'Raggiungeremo i nostri obiettivi. Volevamo la pace ma l' #Occidente ci ha ingannato. Noi usiamo la forza p… - Yi_Benevolence : RT @markorusso69: Putin nel suo discorso ha spiegato contro chi stanno combattendo i russi , non ha alzato l’asticella, ma ci ha tenuto a p… - AntonioSalvoni : @berlusconi @augustamontarul Bravo Silvio, quando sei in te sei imbattibile. Vorrei però un giudizio sul discorso d… -

- - > Reuters . Se qualcuno avesse avuto dubbi, ildel presidente russo Vladimirall'Assemblea federali li ha fugati. Avanti con "l'operazione speciale" in Ucraina, finch "gli obiettivi" non saranno raggiunti. La Russia ha sempre voluto ...... Qin Gang: Cina teme escalation, al lavoro per pace La guerra in Ucraina, come avevano previsto gli esperti, è uno degli argomenti principali deldi. L'Ucraina 'voleva dotarsi di armi ...

Il discorso di Putin, oggi, in diretta: «Se l’Occidente dà armi a lungo raggio, continueremo a reagire» Corriere della Sera

Guerra in Ucraina, il discorso di Putin oggi: Occidente ipocrita, liquideremo minaccia neonazista Fanpage.it

Putin, discorso di oggi al Parlamento in italiano: “Raggiungeremo nostri obiettivi". LIVE Sky Tg24

Il discorso di Putin: “Hanno iniziato loro la guerra, l'Occidente vuole un conflitto mondiale. Continueremo l'operazione ... La Stampa

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il discorso di Putin: "La Russia andrà avanti con operazione speciale". Meloni ... la Repubblica

La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare Mosca. Così oil presidente russo nel suo discorso all'Assem ...Nella mattinata di oggi si attende anche il discorso di Vladimir Putin, atteso per questa mattina a Mosca. Oltre all’incontro con il presidente polacco Duda, domani Biden presidierà un vertice del ...