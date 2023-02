Diritti delle donne, la senatrice keniana Gloria Orwoba cacciata dal Senato per il ciclo mestruale (Di martedì 21 febbraio 2023) La senatrice keniota Gloria Orwoba (48 anni), che da tempo si batte contro lo stigma delle mestruazioni, è stata cacciata dal Senato perché aveva i pantaloni macchiati di rosso verosimilmente a causa del ciclo mestruale. E l’espulsione è diventata virale sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Feminist (@feminist) La donna, esponente della United Democratic Alliance (Uda) del presidente William Ruto e fautrice di una misura che permetta di distribuire in forma gratuita gli assorbenti nelle scuole (misura già prevista nel 2017 ma che non ha avuto, secondo il “The Guardian” un’attuazione capillare nel Paese), si trovava in aula proprio per presentare una proposta di legge sul tema. La ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Lakeniota(48 anni), che da tempo si batte contro lo stigmamestruazioni, è statadalperché aveva i pantaloni macchiati di rosso verosimilmente a causa del. E l’espulsione è diventata virale sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Feminist (@feminist) La donna, esponente della United Democratic Alliance (Uda) del presidente William Ruto e fautrice di una misura che permetta di distribuire in forma gratuita gli assorbenti nelle scuole (misura già prevista nel 2017 ma che non ha avuto, secondo il “The Guardian” un’attuazione capillare nel Paese), si trovava in aula proprio per presentare una proposta di legge sul tema. La ...

