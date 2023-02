DIRETTA | Fiera Didacta, presentazione del programma 2023 con il ministro Valditara [VIDEO] (Di martedì 21 febbraio 2023) Si tiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito la presentazione del programma della sesta edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’istruzione e all’innovazione scolastica. L'articolo DIRETTA Fiera Didacta, presentazione del programma 2023 con il ministro Valditara VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Si tiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito ladeldella sesta edizione diItalia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’istruzione e all’innovazione scolastica. L'articolodelcon il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : DIRETTA | Fiera Didacta, presentazione del programma 2023 con il ministro Valditara [VIDEO] - fel_edilizia : Le aziende che espongono al FEL scelgono un layout semplice che asseconda una comunicazione diretta e immediata. Il… - natapigra : RT @sofiaessee: Vi faccio una confessione non ho mai visto più di 5 minuti consecutivi di diretta del gieffe e ne vado fiera - sofiaessee : Vi faccio una confessione non ho mai visto più di 5 minuti consecutivi di diretta del gieffe e ne vado fiera - gf_opinionista : La fiera dell'ipocrisia continua. All'inizio Martina l presenti come una persona importantissima, 'una delle poche… -