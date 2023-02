Diffidati Eintracht Francoforte-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Idi, ecco gliindeldella sfidadi finale di Champions League 2022/2023. C’è un solo giocatore tra le fila dei partenopei a rischiare di essere fermato indel, si tratta di Matteo Politano che in caso di cartellino giallo sarà costretto a saltare la partita del Maradona contro i tedeschi. Massima attenzione dunque per l’esterno. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: CHAMPIONS LEAGUE - Eintracht Francoforte-Napoli, occhio ai tre diffidati - - ilnapolionline : CHAMPIONS LEAGUE - Eintracht Francoforte-Napoli, occhio ai tre diffidati - -

... infatti, sono stati ammoniti due. Al 27' cartellino giallo per Akpa Akpro, ... per il tecnico empolese, mentre il Napoli sarà reduce dalla battaglia di Francoforte contro l', match ...Il Napoli , a pochi giorni dal grande ritorno in Champions League per gli ottavi con l'Francoforte, deve prima pensare all'anticipo della ventitreesima giornata del campionato ...dei...

Diffidati Eintracht Francoforte-Napoli, azzurri a rischio squalifica in ... SPORTFACE.IT

Eintracht Francoforte, 3 diffidati in Champions: rischio squalifica per ... CalcioNapoli24

Diretta Francoforte-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Diretta Liverpool-Real ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Borussia Dortmund-Chelsea, probabili formazioni Corriere dello Sport

«Il tifoso ha sempre ragione e deve diffidare perché non sa ... quando il Napoli scenderà in campo alle 21 in casa dell'Eintracht Francoforte. Luciano Spalletti non si fida e punterà sull'usato ...Martedì sera alla Deutche Park Bank si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Eintracht Francoforte e il Napoli.