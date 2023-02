Difesa, il generale Serino: «L’esercito punta a 110mila uomini e donne per nuove capacità operative» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Il personale per L’esercito rappresenta da sempre una componente vitale per esprimere capacità operative. È quindi un settore che deve poter continuamente evolvere per rispondere adeguatamente alla complessità delle sfide alla sicurezza e gestire gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, senza perdere di vista il fatto che alla fine le operazioni militari pongono uomini davanti ad altri uomini in drammatica lotta per la propria sopravvivenza. La forza armata ha chiesto un incremento di ufficiali che dovrebbe portare un leggero miglioramento, la percentuale andrebbe al 10,5%. Si tratta di un piccolo passo verso numeri coerenti con quelli degli eserciti e nazioni con cui ci dobbiamo confrontare, per far valere politicamente il peso economico e demografico dell’Italia e salvaguardare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) «Il personale perrappresenta da sempre una componente vitale per esprimere. È quindi un settore che deve poter continuamente evolvere per rispondere adeguatamente alla complessità delle sfide alla sicurezza e gestire gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, senza perdere di vista il fatto che alla fine le operazioni militari pongonodavanti ad altriin drammatica lotta per la propria sopravvivenza. La forza armata ha chiesto un incremento di ufficiali che dovrebbe portare un leggero miglioramento, la percentuale andrebbe al 10,5%. Si tratta di un piccolo passo verso numeri coerenti con quelli degli eserciti e nazioni con cui ci dobbiamo confrontare, per far valere politicamente il peso economico e demografico dell’Italia e salvaguardare ...

