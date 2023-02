Dieci ore di treno nel vento gelido: Meloni sbarca a Kiev (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier arriva nella capitale ucraina dopo una notte nel convoglio blindato partito dalla Polonia dopo l’una. Oggi vede Zelensky, la visita a Bucha Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier arriva nella capitale ucraina dopo una notte nel convoglio blindato partito dalla Polonia dopo l’una. Oggi vede Zelensky, la visita a Bucha

