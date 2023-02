Dieci anni fa (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se alcune voci portano la data del 22 febbraio, esattamente se ne andava a 87 anni Hasse Jeppson, che il Comandante Achille Lauro prelevò dall'Atalanta nel 1952 per 105 milioni e proprio contro gli orobici indossò per la prima volta la casacca partenopea. Se è facile etichettarlo come " 'o Banco 'è Napule", nel volume 'Forse non tutti sanno che il grande Napoli...' Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo scrivono: "Era molto amato dalle folle anche se la sua alternanza di rendimento diede la stura a imprecazioni del tifo rimaste imperiture: <<Uanema 'è Jeppson>> nel bene e <<Mannaggia Jeppson nel male>>".In Serie A con il 'Ciuccio' centododici presenze e 52 reti. Fu presente anche lui il 17 maggio 1987 all'Auditorium Rai in occasione di quello speciale condotto da Gianni Minà. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se alcune voci portano la data del 22 febbraio, esattamente se ne andava a 87Hasse Jeppson, che il Comandante Achille Lauro prelevò dall'Atalanta nel 1952 per 105 milioni e proprio contro gli orobici indossò per la prima volta la casacca partenopea. Se è facile etichettarlo come " 'o Banco 'è Napule", nel volume 'Forse non tutti sanno che il grande Napoli...' Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo scrivono: "Era molto amato dalle folle anche se la sua alternanza di rendimento diede la stura a imprecazioni del tifo rimaste imperiture: < > nel bene e < >".In Serie A con il 'Ciuccio' centododici presenze e 52 reti. Fu presente anche lui il 17 maggio 1987 all'Auditorium Rai in occasione di quello speciale condotto da GiMinà.

