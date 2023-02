Diabete nei bambini da 0 a 6 anni, il pancreas artificiale è ok? Rispondono gli esperti italiani: 'Accelerare subito studi per metterlo a ... (Di martedì 21 febbraio 2023) Ma da alcuni anni decine di persone, poi centinaia e ora migliaia, stanno sperimentando anche nei bimbi ' pancreas artificiali fai da te ', i cosiddetti Do - It - Yourself Artificial pancreas System (... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Ma da alcunidecine di persone, poi centinaia e ora migliaia, stanno sperimentando anche nei bimbi 'artificiali fai da te ', i cosiddetti Do - It - Yourself ArtificialSystem (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ro_co_fr : RT @ilmessaggeroit: Diabete nei bambini da 0 a 6 anni, il pancreas artificiale è ok? Rispondono gli esperti italiani: «Accelerare subito st… - ilmessaggeroit : Diabete nei bambini da 0 a 6 anni, il pancreas artificiale è ok? Rispondono gli esperti italiani: «Accelerare subit… - ValeryMell1 : RT @pills_ofscience: Un nuovo articolo, pubblicato su JAMA Network Open, mostra che COVID-19 può aumentare il rischio di diabete. COVID-19… - Cardioinfo_it : Quella di un possibile aumento del rischio di diabete nei soggetti in trattamento con statine è un’ipotesi che trov… - GambaMauro : RT @pills_ofscience: Un nuovo articolo, pubblicato su JAMA Network Open, mostra che COVID-19 può aumentare il rischio di diabete. COVID-19… -