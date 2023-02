Di Maria torna nella Liga spagnola? (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre entra nella fase finale del suo contratto con la Juventus, l’argentino Angel di Maria non sa ancora in quale squadra giocherà la prossima stagione. Tra le possibili destinazioni, due squadre della Liga spagnola A causa del suo evidente talento, dell’esperienza accumulata e, in particolare, della sua delicata situazione contrattuale, l’argentino Angel di Maria è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre entrafase finale del suo contratto con la Juventus, l’argentino Angel dinon sa ancora in quale squadra giocherà la prossima stagione. Tra le possibili destinazioni, due squadre dellaA causa del suo evidente talento, dell’esperienza accumulata e, in particolare, della sua delicata situazione contrattuale, l’argentino Angel diè L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionemetis : Torna “Le ricette di Maria”, viaggio attraverso le ricette dei piatti tipici del nostro territorio! #Calabria… - Maria_Grazia_24 : @g_montuori_ Si hanno detto che torna ad ottobre - silvana_cst : RT @artalks_net: A distanza di 30anni per celebrare il centenario di #giovannitestori torna in scena @teatrofparenti 'La Maria Brasca' co… - maria_paola63 : RT @CheDioCiAiuti7: Doppio appuntamento con i nuovi episodi di #CheDioCiAiuti7! ?? Martedì 21 e giovedì 23 febbraio si torna al Convento deg… - SCUtweet : @matteobast Prima di Allegri, direi di pensare a Di Maria e Vlahovic quasi mai in campo, Chiesa che torna dopo 1 an… -