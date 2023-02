Di giorno studio, di notte camera degli ospiti: guida all’arredo bi-opzione (Di martedì 21 febbraio 2023) Le soluzioni multifunzione creano un ambiente in cui convivono due stanze in una. È importante che le due funzioni si sposino perfettamente, in modo da rendere l’ambiente armonico e funzionale. Il binomio studio-camera degli ospiti è sempre più richiesto, a fronte anche dell’aumento dello smart working. Si pensi a un ambiente, che di giorno è usato come studio e che si possa trasformare, di notte, in una comoda camera, pronta a ospitare amici e parenti. I vantaggi, in termini di spazio e di stile, sono evidenti. Il mercato offre soluzioni sempre più interessanti e performanti, in cui il divano letto diventa protagonista. La camera studio con divano letto crea, infatti, un ambiente multifunzionale, capace di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Le soluzioni multifunzione creano un ambiente in cui convivono due stanze in una. È importante che le due funzioni si sposino perfettamente, in modo da rendere l’ambiente armonico e funzionale. Il binomioè sempre più richiesto, a fronte anche dell’aumento dello smart working. Si pensi a un ambiente, che diè usato comee che si possa trasformare, di, in una comoda, pronta a ospitare amici e parenti. I vantaggi, in termini di spazio e di stile, sono evidenti. Il mercato offre soluzioni sempre più interessanti e performanti, in cui il divano letto diventa protagonista. Lacon divano letto crea, infatti, un ambiente multifunzionale, capace di ...

