‘Destinazione Festival’ del Ciclo Mestruale! Ma prima l’educazione mestruale va in tour

(Di martedì 21 febbraio 2023) Torna il Festival dele Roba da Donne si conferma, anche quest’anno, media partner esclusivo di questo evento unico nel suo genere: una tre-giorni di talk, workshop, spettacoli, concerti, stand-up comedy, live e dj set nata allo scopo di fare educazione/ divulgazione, contribuire alla creazione di una nuova culturae ad abbattere i persistenti tabù sul tema. La seconda edizione del Festival del– ideato a partire dal podcast (ora anche associazione) Eva in Rosso, e organizzato con le associazioni Errante e Promise, Studio But Maybe di grafica e digital design, Rob de Matt, bistrot e associazione di promozione sociale, in partnership con Alice for Children – si terrà, sempre a Milano, dal 25 al 28 maggio 2023. Ma quest’anno ci sono, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaLizzy68 : RT @brav1acaderezip: 09. Gianluca Grignani & Arisa - Destinazione Paradiso - Festival di Sanremo 2023 - Quarta serata - brav1acaderezip : 09. Gianluca Grignani & Arisa - Destinazione Paradiso - Festival di Sanremo 2023 - Quarta serata - DolomitesUNESCO : RT @trentofestival: 71. #TrentoFilmFestival destinazione... Etiopia! ???? Con un'altitudine media di 1.330 metri sul livello del mare, l’Etio… - trentofestival : 71. #TrentoFilmFestival destinazione... Etiopia! ???? Con un'altitudine media di 1.330 metri sul livello del mare, l’… - MOUNTLIVEcom : Trento Film Festival: Destinazione… Etiopia -

Si potrebbe anche trasformare il villaggio in un luogo in cui organizzaremusicali o ... Chi lo comprerà potrà decidere qualed'uso dargli: un grande villaggio ecosostenibile Un ...... che ha segnalato la Regione Umbria come unicaitaliana tra le mete "Best in Travel ... Dai grandi eventi in programma nel 2023, primo fra tutti ildei Due Mondi, all'offerta legata ...

“Destinazione… Etiopia”: lo sguardo del Festival torna sull’Africa Trento Film Festival

Trento Film Festival, scopriamo il Manifesto e il Paese Ospite della 71esima edizione Montagna.tv

Lorenzo Mattotti firma il manifesto del 71esimo Trento Film Festival ... Lo Scarpone

Gianluca Grignani, quanto guadagna il rocker grazie alle vendite di ... Trend-online.com