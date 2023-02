Derubata da ladro “gentiluomo”: le offre rose ma poi scappa con i soldi (Di martedì 21 febbraio 2023) Donna Derubata da ladro “gentiluomo” a Voltri. La signora è stata avvicinata da un venditore ambulante di fiori in passeggiata Bruzzone. L’uomo le ha offerto una rosa e le ha chiesto qualche spicciolo. Quando la donna ha aperto il portafoglio e ha preso gli spiccioli, il venditore le ha coperto le mani con l’intero mazzo e le ha sfilato una banconota per poi sparire. La donna, quando ha guardato dentro il portafoglio si è accorta di essere stata Derubata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia ma del venditore non c’era più nessuna traccia. Un testimone ha raccontato che non sarebbe stato l’unico colpo. Due anni fa era stato arrestato un uomo di 30 anni, marocchino, che aveva derubati con la stessa tecnica decine di donne a Sestri Ponente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Donnada” a Voltri. La signora è stata avvicinata da un venditore ambulante di fiori in passeggiata Bruzzone. L’uomo le ha offerto una rosa e le ha chiesto qualche spicciolo. Quando la donna ha aperto il portafoglio e ha preso gli spiccioli, il venditore le ha coperto le mani con l’intero mazzo e le ha sfilato una banconota per poi sparire. La donna, quando ha guardato dentro il portafoglio si è accorta di essere stata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia ma del venditore non c’era più nessuna traccia. Un testimone ha raccontato che non sarebbe stato l’unico colpo. Due anni fa era stato arrestato un uomo di 30 anni, marocchino, che aveva derubati con la stessa tecnica decine di donne a Sestri Ponente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

