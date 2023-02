“Denazificheremo l’Ucraina”. Cosa non torna nelle parole di Putin (Di martedì 21 febbraio 2023) “Negli anni Trenta l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in Ucraina. Si è impegnato in imbrogli, ha chiuso gli occhi sugli omicidi politici e sulle repressioni del regime di Kiev e ha incoraggiato i nazisti a commettere atti terroristici”. Stamattina alle 12:00 (ora locale di Mosca) il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 21 febbraio 2023) “Negli anni Trenta l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in Ucraina. Si è impegnato in imbrogli, ha chiuso gli occhi sugli omicidi politici e sulle repressioni del regime di Kiev e ha incoraggiato i nazisti a commettere atti terroristici”. Stamattina alle 12:00 (ora locale di Mosca) il InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diavolaccio69 : RT @TwittGiorgio: “Denazificheremo l’Ucraina”. Cosa non torna nelle parole di Putin - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: “Negli anni Trenta l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in #Ucraina'. Non è certo l… - ilgiornale : “Negli anni Trenta l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in #Ucraina'. Non è… - insideoverita : “Negli anni Trenta l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in #Ucraina'. Non è… - genviello : -