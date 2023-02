Delmastro, le opposizioni minacciano l’Aventino. FdI: “Provocazione inaccettabile, basta teatrini” (Di martedì 21 febbraio 2023) Le opposizioni non mollano lo stanco copione delle dimissioni di Andrea Delmastro. “Colpevole”, a loro dire, di aver diffuso il report della visita in carcere di una delegazione all’anarchico Cospito. E ad altri detenuti accusati di mafia. Una relazione che mette in seria difficoltà il Nazareno. Che denuncia la violazione di dati sensibili, smentita categoricamente dal ministro Carlo Nordio. Le opposizioni minacciano: se Delmastro è in aula, non partecipiamo “Lo avevamo già annunciato, comunicato a FdI. E lo ribadiamo oggi. Non parteciperemo a nessuna seduta di aula o commissione dove sarà presente il sottosegretario Delmastro in rappresentanza del governo”. Così su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. Identica la recita dei 5Stelle. Il fronte giallorosso continua a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Lenon mollano lo stanco copione delle dimissioni di Andrea. “Colpevole”, a loro dire, di aver diffuso il report della visita in carcere di una delegazione all’anarchico Cospito. E ad altri detenuti accusati di mafia. Una relazione che mette in seria difficoltà il Nazareno. Che denuncia la violazione di dati sensibili, smentita categoricamente dal ministro Carlo Nordio. Le: seè in aula, non partecipiamo “Lo avevamo già annunciato, comunicato a FdI. E lo ribadiamo oggi. Non parteciperemo a nessuna seduta di aula o commissione dove sarà presente il sottosegretarioin rappresentanza del governo”. Così su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. Identica la recita dei 5Stelle. Il fronte giallorosso continua a ...

