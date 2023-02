Deframmentare e pulire il disco | SSD o Hard Disk

Leggi su navigaweb

(Di martedì 21 febbraio 2023) Una delle cose più fastidiose che possono accadere al computer, specialmente a chi installa e disinstalla programmi ed applicazioni continuamente, è un rallentamento drastico delle prestazioni complessive del sistema. Nella maggior parte dei casi il responsabile è ildi sistema, ossia ildove è installato Windows: se non viene ottimizzato e pulito con regolarità i rallentamenti diventeranno via via più frequenti, sia nel caso si utilizzi un SSD sia nel caso si utilizzi un vecchiomeccanico (soggetto a frammentazione molto frequente). Nella guida che segue vi mostreremo comeilin maniera del tutto automatica, utilizzando i tool disponibili su Windows e alcuni programmi pensati per lo scopo. La guida può essere applicata sia sui PC dotati ...