Decreto Trasparenza carburanti, ok alla Camera: bonus trasporti, prezzi esposti, tutte le misure (Di martedì 21 febbraio 2023) Con la fine dello sconto su benzina e diesel previsto dal precedente governo, da gennaio il prezzo dei carburanti era tornato al di sopra dei 2 euro al litro. Il nuovo esecutivo ha puntato il dito sulle condotte speculative dei gestori, e non potendo intervenire con un nuovo taglio alle accise a causa della mancanza di coperture ha varato, con il CdM del 10 gennaio scorso, il Decreto Trasparenza carburanti, un Decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di Trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.Tra le misure contenute nel Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio, arriva l’obbligo giornaliero ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Con la fine dello sconto su benzina e diesel previsto dal precedente governo, da gennaio il prezzo deiera tornato al di sopra dei 2 euro al litro. Il nuovo esecutivo ha puntato il dito sulle condotte speculative dei gestori, e non potendo intervenire con un nuovo taglio alle accise a causa della mancanza di coperture ha varato, con il CdM del 10 gennaio scorso, il, un-legge che introduce disposizioni urgenti in materia dideideie di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante.Tra lecontenute nelpubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio, arriva l’obbligo giornaliero ...

