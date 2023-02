Décolleté stravaganti | stivali di ogni colore e misura | Mary Jane con platform Da JW Anderson a David Koma | le scarpe più belle dalle passerelle di Londra

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 febbraio 2023) Originali, uniche, inaspettate. Sono così ledella London Fashion Week 2023, ideate per la stagione Autunno Inverno 2023/24 e svelate in questi giorni in passerella. Per i designer inglesi non c’è spazio per accessori noiosi e prevedibili. Al contrario, sono proprio calzature e borse gli elementi responsabili della riuscita di un outfit, merito del loro carattere sopra le righe e di un’attitude che non passa inosservata. Da JWa Burberry, da Richard Quinn a Simone Rocha, ecco leda sogno avvistate sullebritanniche.piùAI 23/24 guarda le foto ...