Decine di bimbi diabetici con pancreas artificiale 'fai da te' (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - Sono circa 2mila in Italia i bimbi under 6 con diabete di tipo 1, 400 le nuove diagnosi ogni anno. Per loro esiste solo un sistema automatizzato di somministrazione di insulina (Automated Insulin Devices, Aid), appena approvato dagli enti regolatori nel nostro Paese e in Europa. Ma da alcuni anni Decine di persone, poi centinaia e ora migliaia, stanno sperimentando anche nei bimbi 'pancreas artificiali fai da te', i cosiddetti Do-It-Yourself Artificial pancreas System (Diyaps), basati su algoritmi personalizzati e 'fatti in casa' dalla comunità di pazienti o dagli stessi genitori, anche sfruttando talvolta vecchi modelli fuori commercio di altri componenti (microinfusore e sensore). In questo modo i genitori, invece di gestire in modo manuale la glicemia, possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - Sono circa 2mila in Italia iunder 6 con diabete di tipo 1, 400 le nuove diagnosi ogni anno. Per loro esiste solo un sistema automatizzato di somministrazione di insulina (Automated Insulin Devices, Aid), appena approvato dagli enti regolatori nel nostro Paese e in Europa. Ma da alcuni annidi persone, poi centinaia e ora migliaia, stanno sperimentando anche neiartificiali fai da te', i cosiddetti Do-It-Yourself ArtificialSystem (Diyaps), basati su algoritmi personalizzati e 'fatti in casa' dalla comunità di pazienti o dagli stessi genitori, anche sfruttando talvolta vecchi modelli fuori commercio di altri componenti (microinfusore e sensore). In questo modo i genitori, invece di gestire in modo manuale la glicemia, possono ...

