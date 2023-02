Decalogo di consigli per i consumatori che vogliono abbassare l’impronta idrica del loro guardaroba

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) I temporali che si sono abbattuti in diverse regioni italiane verso la fine dell’estate, spesso violenti e dannosi, non sono affatto sufficienti per riparare i danni di una siccità di portata secolare. Se il 2022 finisse adesso, sarebbe l’anno più caldo di sempre in Italia, ha dichiarato a inizio agosto Michele Brunetti, presidente dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima delo nazionale delle ricerche (Isac-Cnr): nei primi sette mesi infatti la temperatura media ha superato di 0,98 gradi centigradi quella del periodo 1991-2020 e le precipitazioni cumulate sono calate del 46% sempre rispetto al 1991-2020, con un declino più marcato al nord rispetto al centro-sud. Nell’insieme, tra gennaio e luglio oltre il 40% della popolazione italiana è stato esposto a siccità; un quinto, invece, abita in zone affette da siccità severa o estrema di lungo periodo ...