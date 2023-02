De Luca | “Basta con il numero chiuso alla facoltà di Medicina”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiedimonte Matese (Ce) – “di. Non abbiamo medici per i Pronto Soccorso e invece abbiamo 10mila giovani che non superano i test per l’accessoe che sono costretti ad andarsi a laureare in Romania”. Così il governatore della Campania Vincenzo Dea Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.