David Foster Wallace, narratore dell'America postmoderna (Di martedì 21 febbraio 2023) In un'intervista David Foster Wallace disse che voleva scrivere di cosa si prova a vivere. Influenzato dal padre professore di filosofia, è stato sempre attratto dai meccanismi che muovono l'umanità. Ha lottato per tutta la vita con la malattia mentale, che lo ha portato a interrompere più volte gli studi in filosofia al college di Ameherst. Dopo aver seguito un master nell'università dell'Arizona, insegnerà lui stesso scrittura creativa. I suoi studenti lo ricordano nel suo appartamento circondato di libri e spessi manoscritti. Il suo libro di esordio viene pubblicato nel 1987, con il titolo "The broom of the system", quello che lui definisce una sorta di romanzo scherzoso di settecento pagine. Da grande ammiratore di Kafka, nelle sue opere ne riporta l'ironia intellettuale. "Infinite Jest" del 1989 è considerato il suo capolavoro.

