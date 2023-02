Data alle fiamme auto socia Italia Nostra in Calabria (Di martedì 21 febbraio 2023) Persone non identificate hanno dato alle fiamme a Scalea l'auto di una volontaria della sezione di Italia Nostra dell'Alto Tirreno Cosentino. A dare notizia dell'intimidazione è la stessa associazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Persone non identificate hanno datoa Scalea l'di una volontaria della sezione didell'Alto Tirreno Cosentino. A dare notizia dell'intimidazione è la stessa aszione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico di Anatolia, il vescovo dei territori colpiti dal #terremoto in #Turchia sa… - amnestyitalia : #Peru Data la gravità delle denunce che siamo ricevendo, abbiamo deciso d’inviare il nostro team specializzato nell… - pdnetwork : Il 26 febbraio è la data fissata per l'elezione del nuovo segretario o della nuova segretaria del PD. Scopri se e… - Ucrainarussia : Data alle fiamme auto socia Italia Nostra in Calabria - FamilyofCoco : RT @LookDual: Termina una puntata dove viene fatto un processo ad Ori insinuando che dia della“poco di buono”alle donne della casa. Sempre… -