Dardust, sold out la data zero del Duality Tour 2023 ad Ascoli Piceno (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto esaurito per la prima tappa del Duality Tour 2023 di Dardust nel teatro della sua Ascoli Piceno, quasi sold out altre date Tutto esaurito per la prima tappa del Duality Tour 2023: il sold out della data di sabato 4 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, città natale di Dardust, si aggiunge ai due già annunciati a Roma e Milano. Rimangono disponibili sui circuiti ufficiali i biglietti per gli show di Torino, Bologna, Prato, la seconda data milanese e gli show all’estero. In occasione del Duality Tour 2023 l’artista pioniere della musica classica ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto esaurito per la prima tappa deldinel teatro della sua, quasiout altre date Tutto esaurito per la prima tappa del: ilout delladi sabato 4 marzo al Teatro Ventidio Basso di, città natale di, si aggiunge ai due già annunciati a Roma e Milano. Rimangono disponibili sui circuiti ufficiali i biglietti per gli show di Torino, Bologna, Prato, la secondamilanese e gli show all’estero. In occasione dell’artista pioniere della musica classica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisatoffoli : Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui:… - berniniortensia : RT @elisatoffoli: Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui: https://t.co… - arenaliveweb : RT @elisatoffoli: Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui: https://t.co… - EleDefranceschi : RT @elisatoffoli: Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui: https://t.co… - Basusms : RT @elisatoffoli: Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui: https://t.co… -