Danza | dall’Ucraina all’Opera di Roma | Smirnova Caixeta debuttano in ‘Bayadère’

(Adnkronos) – dall'Ucraina al Teatro dell'Opera di Roma. Debutto al Costanzi per le guest star Olga Smirnova e Victor Caixeta in 'Bayadère', la nuova versione del celebre balletto firmato per l'occasione da Benjamin Pech, in cartellone dal 25 febbraio. Lei russa, lui brasiliano, entrambi approdati all'Het Nationale Ballet di Amsterdam, dopo aver lasciato la Russia in seguito all'attacco all'Ucraina. Protagonisti anche Jacopo Tissi e Maia Makhateli già apprezzati dal pubblico Romano, oltre a étoiles, primi ballerini, solisti, corpo di ballo e allievi della Scuola di Danza dell'Opera di Roma. Sul podio dell'orchestra della fondazione capitolina è impegnato Kevin Rhodes. "Sono cresciuto con questo balletto. È stata la prima produzione cui ho preso ...

