Dani Alves resterà in carcere fino al processo per violenza sessuale (Di martedì 21 febbraio 2023) Dani Alves resterà in carcere fino al processo.Alves, 39 anni, è stato arrestato il mese scorso, e trasferito in carcere, senza cauzione, per una presunta violenza sessuale. Oggi un tribunale di Barcellona ha...

