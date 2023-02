”Dammi i soldi o ti incendio il locale” | un anno di minacce ed estorsioni per un titolare di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 febbraio 2023). Arrestato nelle ultime ore un 30enne, ora gravemente indiziato del reato di tentata estorsione nella Capitale. Il soggetto in questione, inoltre, era già noto e schedato negli archivi dell’Arma per alcuni precedenti. Questa volta era entrato in unin zona San Pietro ma non per comprare o consumare qualcosa. E non era neppure la prima volta. ”o t’ammazzo davanti a tutti!”: 45enne pestato e rapinato in strada Undiai danni di unin zona San Pietro Estorsione continue, per quasi un, ai danni deldi un negozio situato in zona San Pietro a, che riceva di continuo le visite di un soggetto 30enne il quale, con ...