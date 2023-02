Dall’Afghanistan all’Italia con il sogno del calcio | arriva “Crush – La storia di Tamina”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA – Lo sport come strumento di integrazione e crescita personale è il tema al centro della serie che racconta ladi riscatto sociale e personale di, una ragazza afghana fuggita con la famiglia dal suo Paese e rifugiatasi in Italia al momento del ritorno al potere dei Talebani. La serie è stata presentata in anteprima martedì 21 febbraio al Cinema Farnese di Roma alla presenza della scuola secondaria “Donato Bramante” di Roma (Istituto comprensivo Largo San Pio V 20), con la partecipazione della Presidente Rai Marinella Soldi, del Direttore di Rai Kids Luca Milano, di Simona Ercolani, AD e Direttore Creativo Stand By Me, del cast, di Mahdia Sharifi, atleta della nazionale afgana di Taekwondo, e di Nazira Khair Zad, atleta della nazionale giovanile afgana di, ora nella primavera del Milan. “Quella di ...