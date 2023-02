Dalla provincia di Napoli a Forte dei Marmi per rubare Rolex da 40mila euro (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono di Frattamaggiore e Napoli zona Forcella i tre uomini arrestati per una rapina di un Rolex modello Daytona compiuta a Forte dei Marmi nel mese di marzo 2022. L’indagine condotta dai militari dall’Arma di Viareggio, coordinati Dalla Procura di Lucca, ha consentito di attribuire agli arrestati sia l’organizzazione che l’esecuzione materiale del colpo. Dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono di Frattamaggiore ezona Forcella i tre uomini arrestati per una rapina di unmodello Daytona compiuta adeinel mese di marzo 2022. L’indagine condotta dai militari dall’Arma di Viareggio, coordinatiProcura di Lucca, ha consentito di attribuire agli arrestati sia l’organizzazione che l’esecuzione materiale del colpo.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

