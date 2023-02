D' Alema | facciamoci un bel congresso

Leggi su panorama

(Di martedì 21 febbraio 2023) Da Panorama del 28 settembre 1995 Indebolito dall'avviso di garanzia per le cooperative rosse e da Affittopoli, attaccato dagli alleati per il cambio di rotta sulle elezioni, il segretario è nel mirino. A meno che... "Sono convinto che a questo punto sia necessario un belstraordinario. C'è tutto il tempo per poterlo celebrare, se slitterà, come io penso, la data delle elezioni. Io comunque lo chiedo": Giuseppe Vacca, storico e presidente dell' Istituto Gramsci, è anche grande amico e tra i consiglieri più influenti di Massimo D'. È convinto che ci siano molte cose da sistemare, problemi che iltematico del luglio scorso non ha nemmeno sfiorato. Dice a Panorama: "Bisogna decidere come la sinistra si riorganizza politicamente, come si dà stabilità all' alleanza di centrosinistra e quale può essere il nostro ...