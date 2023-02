Dal Pd a Più Europa, le opposizioni contro La Russa: "Averti come presidente del Senato è un dispiacere" (Di martedì 21 febbraio 2023) All'indomani dell'intervista è proprio La Russa a tornare sulle sue dichiarazioni: "Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, visto che va in onda stasera, senza ... Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) All'indomani dell'intervista è proprio Laa tornare sulle sue dichiarazioni: "Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, visto che va in onda stasera, senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #21febbraio No la Polonia non è un modello di europeismo, al contrario è quanto di più lontano ci sia dal Manifesto… - CottarelliCPI : In Italia, Paese UE con la più alta percentuale di NEET (16-34), l’abbandono della scuola (“dispersione scolastica”… - UffiziGalleries : Un'elegante architettura affacciata sull'acqua. Un paesaggio roccioso. In un'atmosfera rarefatta, figure di santi,… - VannaRicci : RT @NucciPollarolo: La cadenza perfetta: e il discorso è chiuso. Ci sono musicisti che si lanciano in qualche saltello in più, ma noi ci a… - wanderlusty_9 : Non avremo più aggiornamenti di nessun tipo sulle percentuali dal profilo quasi attendibile perchè boh, si sarà off… -