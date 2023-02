Dal limite per le testate nucleari alle ispezioni: cosa prevede il trattato New Start tra Usa e Russia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo trattato Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) sulla limitazione delle armi nucleari, di cui oggi Vladimir Putin ha detto che la Russia intende sospendere l'applicazione , fu firmato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Il nuovo(New Strategic Arms Reduction Treaty) sulla limitazione delle armi, di cui oggi Vladimir Putin ha detto che laintende sospendere l'applicazione , fu firmato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @Ambrakey1: Ditelo alla Meloni, perché domani è dal nazi a promettere gli aeroplanini... ?? Tagadà, il generale Camporini frena sull'inv… - NickMurdaca : RT @AntonellaNapoli: L'unico modo per uscire dal guado dell'odio online è bloccare i #topidatastiera senza neanche rispondere. Ma c’è un li… - Nat_Casatelli : RT @AntonellaNapoli: L'unico modo per uscire dal guado dell'odio online è bloccare i #topidatastiera senza neanche rispondere. Ma c’è un li… - luigidegennar : RT @AntonellaNapoli: L'unico modo per uscire dal guado dell'odio online è bloccare i #topidatastiera senza neanche rispondere. Ma c’è un li… - Barbara11R : RT @Ambrakey1: Ditelo alla Meloni, perché domani è dal nazi a promettere gli aeroplanini... ?? Tagadà, il generale Camporini frena sull'inv… -