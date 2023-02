Da Shanghai a Stoccarda | le biblioteche si trasformano in luoghi di aggregazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 febbraio 2023) «Se la biblioteca è un modello dell’universo, dovremmo provare a trasformarlo in un universo a misura d’uomo. In una parola: una biblioteca divertente dove andare», sosteneva Umberto Eco. E, a sorpresa, negli ultimi anni lesi sono trasformate proprio in questa direzione. L’ultima inaugurata, lo scorso settembre a Parigi, è il risultato di un minuzioso lavoro di restauro durato dodici anni e la conferma di una tendenza iniziata dopo il Duemila: la Bibliothèque Nationale de France – nel rispetto dell’impianto settecentesco – ha riaperto al pubblico completamente rinnovata, con un’organizzazione più ariosa e funzionale degli spazi. È solo l’ultimo esempio: dimentichiamoci delle grandi sale di lettura rettangolari, organizzate in file di banchi e di scaffali tutti uguali, ledi oggi sono, come auspicava Umberto Eco, divertenti, ...