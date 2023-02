Da Roma parte il ‘treno della neve’, ora potrai fare a meno della macchina per raggiungere splendide località (Di martedì 21 febbraio 2023) Avete mai pensato di arrivare in montagna con il treno? Adesso è possibile farlo partendo da Roma, dimenticandosi definitivamente della macchina e raggiungendo meravigliose località. Dal 17 febbraio, infatti, è stata aggiunta una linea ferroviaria che può soddisfare le esigenze di centinaia di persone. Scopriamo insieme tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:– Non solo treni, nella stazione Tiburtina c’è una cosa che devi vedere assolutamente Treno della neve, dove e quando prenderlo Lo hanno chiamato Treno della neve ed è un Intercity di Trenitalia, attivo fino all’8 aprile. Il mezzo accompagnerà tutti coloro che vorranno raggiungere le montagne dell’Alto Adige, senza dover prendere ... Leggi su funweek (Di martedì 21 febbraio 2023) Avete mai pensato di arrivare in montagna con il treno? Adesso è possibile farlondo da, dimenticandosi definitivamentee raggiungendo meravigliose. Dal 17 febbraio, infatti, è stata aggiunta una linea ferroviaria che può soddisle esigenze di centinaia di persone. Scopriamo insieme tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:– Non solo treni, nella stazione Tiburtina c’è una cosa che devi vedere assolutamente Trenoneve, dove e quando prenderlo Lo hanno chiamato Trenoneve ed è un Intercity di Trenitalia, attivo fino all’8 aprile. Il mezzo accompagnerà tutti coloro che vorrannole montagne dell’Alto Adige, senza dover prendere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'… - francescacheeks : ?? un bosco ha aperto le danze ?? il 22/02 parte il tour ?? manca UNA SETTIMANA all’uscita dell’album e… ci vediamo ne… - OfficialASRoma : Parte il riscaldamento ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #SalzburgRoma #UEL - MicheleSSL12 : @HeyMiChiamoCiao @stevecounz Ancora con questa storia dei quattro gatti? C'è gente che va a vedere la roma e non co… - umapess24988053 : RT @UKRinIT: Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'invasione s… -