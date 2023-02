Da Roma a Kyiv, un segnale di unità. La buona notizia di Meloni a Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha potuto portare a Kyiv e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una buona notizia: la commissione Esteri della Camera ha votato all’unanimità la risoluzione unitaria (a prima firma del presidente Giulio Tremonti, di Fratelli d’Italia) sul riconoscimento dell’Holodomor come genocidio perpetrato dall’Unione Sovietica verso il popolo ucraino all’inizio degli anni Trenta. Il documento – firmato dai deputati di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia – impegna il governo “a riconoscere ufficialmente e con ogni atto di competenza l’Holodomor come genocidio, adottando ogni conseguente iniziativa, d’intesa con il Parlamento della Repubblica italiana e con le istituzioni multilaterali di cui l’Italia è parte, per la ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, ha potuto portare ae al presidente ucraino Volodymyruna: la commissione Esteri della Camera ha votato all’unanimità la risoluzione unitaria (a prima firma del presidente Giulio Tremonti, di Fratelli d’Italia) sul riconoscimento dell’Holodomor come genocidio perpetrato dall’Unione Sovietica verso il popolo ucraino all’inizio degli anni Trenta. Il documento – firmato dai deputati di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia – impegna il governo “a riconoscere ufficialmente e con ogni atto di competenza l’Holodomor come genocidio, adottando ogni conseguente iniziativa, d’intesa con il Parlamento della Repubblica italiana e con le istituzioni multilaterali di cui l’Italia è parte, per la ...

