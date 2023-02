Da New York al Palazzo della Ragione di Bergamo la mostra di Yayoi Kusama: “L’artista più popolare al mondo” (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, uno dei più antichi palazzi comunali d’Italia accoglierà la mostra di Yayoi Kusama (Matsumoto, Giappone, 1929), L’artista più popolare al mondo, secondo un sondaggio condotto dalla rivista The Art Newspaper, che porterà nel cuore della città orobica Fireflies on the Water una delle sue Infinity Mirror Room più iconiche, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. “È una mostra ambiziosa e speciale – afferma il curatore Stefano Raimondi, fondatore e direttore di The Blank Contemporary Art -, resa possibile da un progetto articolato, che ha richiesto due anni di lavoro, e dai ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023). In occasione diBrescia Capitale ItalianaCultura 2023, uno dei più antichi palazzi comunali d’Italia accoglierà ladi(Matsumoto, Giappone, 1929),piùal, secondo un sondaggio condotto dalla rivista The Art Newspaper, che porterà nel cuorecittà orobica Fireflies on the Water una delle sue Infinity Mirror Room più iconiche, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New. “È unaambiziosa e speciale – afferma il curatore Stefano Raimondi, fondatore e direttore di The Blank Contemporary Art -, resa possibile da un progetto articolato, che ha richiesto due anni di lavoro, e dai ...

