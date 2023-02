Da Mediaset all’appello a Milly Carlucci | chi si candida a Ballando Con Le Stelle?

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 febbraio 2023)Con Leè il sogno di un volto femminile popolarissimo negli anni Novanta:accetterà la nuovata? Nel corso degli anni il talent show Rai capitanato daha sempre attratto volti più o meno noti dello spettacolo e, ovviamente, milioni di spettatori. Proprio in virtù del successo del programma sono moltissime le “vecchie glorie” della televisione che vorrebbero prendere parte allo show per tornare a essere popolari come un tempo. Non crederete mai a chi si è proposto a– Grantennistoscana.itQuesto meccanismo si basa sul successo del cosiddetto effetto nostalgia, cioè sul desiderio dei telespettatori di ritrovare sullo schermo i personaggi a cui erano affezionati anni o addirittura decenni fa. Anche ...