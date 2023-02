Cuperlo (Pd): 'Alle primarie non ho votato per me stesso. Chi sostengo domenica? Decido stasera' (Di martedì 21 febbraio 2023) Gianni Cuperlo non ha ancora deciso per chi votare Alle primarie del 26 febbraio, che non lo vedranno tra i candidati dopo il voto dei circoli. Intervenuto a Radio 1, l'esponente dem ha però svelato ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Gianninon ha ancora deciso per chi votaredel 26 febbraio, che non lo vedranno tra i candidati dopo il voto dei circoli. Intervenuto a Radio 1, l'esponente dem ha però svelato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol - BeppeMatteo : RT @ultimora_pol: Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol - MonicaMofanta : RT @ultimora_pol: Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol - globalistIT : - MattiaGallo17 : RT @ultimora_pol: Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol -