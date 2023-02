Critiche feroci ad Amici 22 e alla De Filippi: “Se sta zitta mentre dicono stron**te!” (Di martedì 21 febbraio 2023) Una gara che si è tenuta tra i cantanti nel corso dell’ultima puntata domenicale di Amici 22, quella andata in onda su Canale 5 il 19 febbraio 2023, ha scatenato le ire di Luca Jurman, noto ex professore del talent che si è scagliato non solo contro uno dei giudici di quella gara, Charlie Rapino, ma anche con la stessa Maria De Filippi, colpevole di essere rimasta in silenzio mentre il critico faceva alcune affermazioni che secondo Jurman solo palesemente delle “stron*ate”, nonché assolutamente false, come ci ha tenuto a provare facendo degli esempi concreti. Ad Amici 22, la gara di canto delle polemiche Tutto è cominciato durante l’ultima puntata domenicale di Amici 22, quando è stata la volta della gara di canto estemporanea che ha visto protagonisti tre cantanti: Federica, Aaron e Angelina. In ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Una gara che si è tenuta tra i cantanti nel corso dell’ultima puntata domenicale di22, quella andata in onda su Canale 5 il 19 febbraio 2023, ha scatenato le ire di Luca Jurman, noto ex professore del talent che si è scagliato non solo contro uno dei giudici di quella gara, Charlie Rapino, ma anche con la stessa Maria De, colpevole di essere rimasta in silenzioil critico faceva alcune affermazioni che secondo Jurman solo palesemente delle “stron*ate”, nonché assolutamente false, come ci ha tenuto a provare facendo degli esempi concreti. Ad22, la gara di canto delle polemiche Tutto è cominciato durante l’ultima puntata domenicale di22, quando è stata la volta della gara di canto estemporanea che ha visto protagonisti tre cantanti: Federica, Aaron e Angelina. In ...

