Cristiano Ronaldo ossessionato dalle pecore | indiscrezioni sconcertanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) La villa di, utilizzata nella sua seconda esperienza al Manchester United, è ora in vendita dopo l'addio del portoghese ai Red Devils per volare in Arabia Saudita all'Al-Nassr. Si tratta di una maxi-proprietà nella zona rurale del Cheshire in Inghilterra: una sontuosa proprietà inglese che ha delle caratteristiche particolari. Questa residenza che si trova nel quartiere di Alderley Edge è un "capolavoro di design moderno ambientato in 23 acri", che unisce la possibilità di sfruttare ogni comfort possibile stando a stretto contatto con la natura. Sette stanze, palestra high-tech con piscina, vasca idromassaggio per sei persone, doppio garage, sauna, sala cinema per i bambini, campo da tennis, un'altra grande piscina, diverse terrazze con vista sull'enorme spazio verde, tre sale di ricevimento, un'enoteca e una dependance con le camere ...