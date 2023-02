Cristiano Ronaldo | che paura | ha rischiato grosso sul campo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeamCRonaldo : In 2023 :- Lionel 'b'dor favourite' Messi: 3? 0??? Cristiano 'retire asap' Ronaldo: 5? 1??? - TeamCRonaldo : James Ward-Prowse: Cristiano or Messi? 'Cristiano Ronaldo' ?? - TeamCRonaldo : Young Cristiano Ronaldo ?? - rc_fede : RT @CristianoXtra_: Cristiano Ronaldo in training ?? - amyandersons_ : Cristiano Ronaldo Motivation #CR7?? -

Si tratta di un premio che è stato vinto da grandissimi campioni, come nel caso di, ma anche Ibrahimovic e Neymar , ma anche da calciatori meno conosciuti, come nel caso di Stoch o ...La villa di, utilizzata nella sua seconda esperienza al Manchester United, è ora in vendita dopo l'addio del portoghese ai Red Devils per volare in Arabia Saudita all' Al - Nassr . Si tratta di ...

Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua casa inglese da 7 milioni: era turbato dalle pecore Sport Fanpage

Ronaldo chiude col passato e mette in vendita la casa di Manchester: ecco quanto costa Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo ha un problema con le pecore secondo i tabloid: ecco perché Tuttosport

Milan, dall'Inghilterra: occhi su Zaha, ma il giocatore è tentato dall'Al Nassr di CR7 TUTTO mercato WEB

Marcelo rescinde con l'Olympiacos dopo solo 4 mesi: dietro ci sarebbe lo zampino di Ronaldo Fanpage.it

Pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo ha rischiato grosso sul campo e la paura per il campione portoghese è stata veramente tanta.Intervistato da Marca, Ruud Gullit ha parlato di Erik ten Hag: "Sono piacevolmente sorpreso dal suo lavoro. Il campionato olandese non è lo stesso del campionato inglese, ma è riuscito ad adattarsi e ...