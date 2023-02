Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, arrivano le prime conferme: “Lui dorme sul divano” (Di martedì 21 febbraio 2023) Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: il cantante dorme sul divano Dopo numerose illazioni dubbi, frutto anche del silenzio social dei due, arrivano le prime conferme sulla presunta Crisi che Fedez e Chiara Ferragni starebbero attraversando dopo il Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto rivela Vanity Fair, infatti, fonti vicine alla coppia hanno diChiarato che il cantante in questi giorni dormirebbe sul divano. La coppia, dunque, continua a condividere l’attico di City Life a Milano, come peraltro era già emerso da alcuni video postati da Fedez in cui si scagliava contro Mario Giordano, ma non il letto matrimoniale. Si ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023)tra: il cantantesulDopo numerose illazioni dubbi, frutto anche del silenzio social dei due,lesulla presuntachestarebbero attraversando dopo il Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto rivela Vanity Fair, infatti, fonti vicine alla coppia hanno dito che il cantante in questi giorni dormirebbe sul. La coppia, dunque, continua a condividere l’attico di City Life a Milano, come peraltro era già emerso da alcuni video postati dain cui si scagliava contro Mario Giordano, ma non il letto matrimoniale. Si ...

