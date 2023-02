Crisanti, il ricordo dell’inizio della pandemia nelle chat private: «Dobbiamo capire cosa sta succedendo» (Di martedì 21 febbraio 2023) Tre anni esatti da una delle notti piene di preoccupazione e di corsa contro il tempo per capire cosa stesse davvero succedendo. Il professor Andrea Crisanti condivide così su Facebook le chat private con i suoi collaboratori del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, risalenti ai primi giorni di emergenza sanitaria da Covid-19. «Dobbiamo capire cosa sta succedendo, se puoi dividili in categorie», scrive il professore a una sua collaboratrice parlando dei pazienti ricoverati. «Due ospedalizzati a Schiavonia da una decina di giorni, uno del 1943 con grave insufficienza respiratoria, l’altro del 1952 ricoverato in medicina. Nessuno dei due ha riferito di contatti di altri casi», spiega l’interlocutrice, ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Tre anni esatti da una delle notti piene di preoccupazione e di corsa contro il tempo perstesse davvero. Il professor Andreacondivide così su Facebook lecon i suoi collaboratori del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, risalenti ai primi giorni di emergenza sanitaria da Covid-19. «sta, se puoi dividili in categorie», scrive il professore a una sua collaboratrice parlando dei pazienti ricoverati. «Due ospedalizzati a Schiavonia da una decina di giorni, uno del 1943 con grave insufficienza respiratoria, l’altro del 1952 ricoverato in medicina. Nessuno dei due ha riferito di contatti di altri casi», spiega l’interlocutrice, ...

