Crediti fiscali: il Governo ferma anche i bonus per caldaie e infissi (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo stop del Governo ai bonus edilizi riguarda anche le caldaie e gli infissi. Un tsunami che rischia di travolgere centinaia di imprese. La stretta dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni sui bonus edilizi sta gettando gran parte del paese nel panico. A rischio piccole e medie imprese. Il Governo ferma anche i bonus per caldaie e infissi – IlovetradingLo stop del Governo su sconti in fattura e cessione dei bonus edilizi -motivata dall’esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici non impattando ulteriormente debito pubblico, ha incassato un coro di no. Le imprese del mondo dell’edilizia lanciano l’allarme sui cantieri già aperti e sulle ricadute ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo stop delaiedilizi riguardalee gli. Un tsunami che rischia di travolgere centinaia di imprese. La stretta dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni suiedilizi sta gettando gran parte del paese nel panico. A rischio piccole e medie imprese. Ilper– IlovetradingLo stop delsu sconti in fattura e cessione deiedilizi -motivata dall’esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici non impattando ulteriormente debito pubblico, ha incassato un coro di no. Le imprese del mondo dell’edilizia lanciano l’allarme sui cantieri già aperti e sulle ricadute ...

