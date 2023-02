"Crede ci sia un complotto contro di lei". Sallusti distrugge Conte (Di martedì 21 febbraio 2023) Il governo Meloni ha cambiato i criteri per accedere al Superbonus sollevando un vespaio di polemiche, non solo da parte di Pd e M5s, ma anche dal mondo dell'imprenditoria e dei sindacati. Se ne parla a “Quarta Repubblica”, il talk di Rete4, lunedì 20 febbraio. L'ex premier Giuseppe Conte ha rivendicato la misura nata quando era a Palazzo Chigi: “Politica scellerata? Scellerato è venir meno agli impegni presi in campagna elettorale. Il Superbonus ha creato 900mila posti di lavoro, ha tagliato 1 milione di tonnellate di CO2, ha dato ritorno alle Casse dello Stato per il 70%" e ha accusato l'esecutivo di centrodestra di aver inferto “un colpo letale al settore dell'edilizia, si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie”. L'intervento di @aleSallusti sul #superbonus110 ieri sera a #quartarepubblica pic.twitter.com/ukZ876lSOi — Quarta Repubblica ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il governo Meloni ha cambiato i criteri per accedere al Superbonus sollevando un vespaio di polemiche, non solo da parte di Pd e M5s, ma anche dal mondo dell'imprenditoria e dei sindacati. Se ne parla a “Quarta Repubblica”, il talk di Rete4, lunedì 20 febbraio. L'ex premier Giuseppeha rivendicato la misura nata quando era a Palazzo Chigi: “Politica scellerata? Scellerato è venir meno agli impegni presi in campagna elettorale. Il Superbonus ha creato 900mila posti di lavoro, ha tagliato 1 milione di tonnellate di CO2, ha dato ritorno alle Casse dello Stato per il 70%" e ha accusato l'esecutivo di centrodestra di aver inferto “un colpo letale al settore dell'edilizia, si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie”. L'intervento di @alesul #superbonus110 ieri sera a #quartarepubblica pic.twitter.com/ukZ876lSOi — Quarta Repubblica ...

