Covid, tre anni fa il primo paziente a Codogno, il primario del Pronto soccorso Paglia: "Gli errori non sono serviti, la sanità va cambiata" (Di martedì 21 febbraio 2023) Il direttore del Dipartimento emergenza urgenza di Lodi era primario a Codogno quando il virus esplose: "Il reparto restò chiuso per 104 giorni, chi non era lì faticava a credere a quello che abbiamo visto" Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) Il direttore del Dipartimento emergenza urgenza di Lodi eraquando il virus esplose: "Il reparto restò chiuso per 104 giorni, chi non era lì faticava a credere a quello che abbiamo visto"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Giornata nazionale del personale sanitario: tre anni fa l’inizio dell’epidemia di Covid in Italia. La Croce Rossa… - Tg3web : La sera del 20 febbraio del 2020 all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, veniva isolato il primo caso italiano di c… - borghi_claudio : @babitabby La candidatura era credibile perché Faraone è uno dei tre che ha presentato una proposta di legge per l'… - DANI56 : RT @NicolaPorro: Tre anni fa, l'arrivo del #Covid E #Sallusti li ricorda così?? - Fiore_Neverland : Le probabilità che io e la mia ex relatrice scoppiamo a piangere nel suo studio sono altissime, non ci vediamo da p… -