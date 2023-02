Covid in Campania: da oggi non sarà più diffuso il bollettino regionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo lo stop da parte del governo al bollettino nazionale sui dati del Covid-19, oggi arriva anche quello della Regione Campania. La Campania, infatti, aveva in questi mesi continuato a inviare quotidianamente il bollettino con contagi, decessi e ricoveri di Covid. Ma da oggi non è più così. bollettino Covid in Campania Una nota della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo lo stop da parte del governo alnazionale sui dati del-19,arriva anche quello della Regione. La, infatti, aveva in questi mesi continuato a inviare quotidianamente ilcon contagi, decessi e ricoveri di. Ma danon è più così.inUna nota della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ildenaro_it : #Covid, fine di un’#era: anche la #RegioneCampania #sospende l’#invio del #quotidiano #bollettino - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stop al bollettino Covid-19 in Campania: da oggi non verrà più diramato quotidianamente - fanpage : Stop al bollettino Covid-19 in Campania: da oggi non verrà più diramato quotidianamente - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Covid: da oggi niente piu' bollettino con i dati #IoSeguoTgr - occhio_notizie : La Regione #Campania sospende la pubblicazione quotidiana del #bollettino sui contagi -