Covid, Ilaria Capua: "Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo per i difficili rapporti tra Oms e Cina' (Di martedì 21 febbraio 2023) La virologa ha tenuto una lezione alla Johns Hopkins a Bologna che ha sancito l'inizio di una collaborazione con l'università americana e il suo rientro in Italia: "Dopo la pandemia possiamo davvero pensare gli studi internazionali senza pensare alla salute globale? Penso... Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) La virologa ha tenuto una lezione alla Johns Hopkins a Bologna che ha sancito l'inizio di una collaborazione con l'università americana e il suo rientro in Italia: "Dopo la pandemia possiamo davvero pensare gli studi internazionali senza pensare alla salute globale? Penso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DzheringRuslan : RT @repubblica: Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo per i difficili rapporti t… - kospeti : Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo per i difficili ra… - infoitinterno : Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo per i difficili ra… - LiberataItalia : Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo … RIECCO LA ZANZAR… - autocostruttore : Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. È impossibile capirlo per i difficili rap… -