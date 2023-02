Covid, fine di un’era: anche la Regione Campania sospende l’invio del quotidiano bollettino (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo tre anni di bollettini quotidiani, la Regione Campania sospende da oggi l’invio dei dati sul Covid 19. I giornalisti interessati, si spiega in una nota, potranno farne richiesta all’ufficio stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo tre anni di bollettini quotidiani, lada oggidei dati sul19. I giornalisti interessati, si spiega in una nota, potranno farne richiesta all’ufficio stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

